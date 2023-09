Les punaises de lit “à l’assaut de Paris” ?

”Suite à la présence de nuisibles à bord de cette voiture, je vais faire de mon côté bien sûr un rapport de voyage concernant cette problématique”, a expliqué le chef de bord au micro. Les passagers ont ensuite été informés qu’ils pourront demander un remboursement intégral de leur billet. La SNCF assure qu’elle suit scrupuleusement son protocole strict de désinfection dans les rames.

Depuis, d’autres vidéos où ces nuisibles se promènent sur les sièges des trains de la capitale française apparaissent, et la peur grandit dans la ville lumière.

Cet été déjà, de nombreux spectateurs avaient dénoncé la présence de punaises de lit dans les salles de cinéma parisiennes. Des précautions ont été prises pour en venir à bout, avec notamment l’emploi de chiens renifleurs pour les détecter et le nettoyage vapeur des sièges à 180°C. “Là, en ce moment, je n’y vais plus du tout”, explique Naël “dans un mois peut-être, quand la psychose sera passée”, indique-t-il.

Et si ces nuisibles inquiètent tant, c’est qu’il est particulièrement pénible de s’en débarrasser. “Chez les gens qui ont connu une infestation, cela reste un événement qui peut-être traumatisant et dont en plus on a honte de parler", explique le gérant d’une entreprise spécialisée dans le traitement des nuisibles sur la chaîne France3.

Face à l’ampleur du phénomène, des élus municipaux parisiens comptent déposer dans les prochains jours une demande de campagne d’information au sujet des punaises de lit.