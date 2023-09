Climat : les pays riches et la Chine priés par l’AIE d’accélérer la course à la neutralité carbone

Les “économies avancées” telles que les États-Unis et l’Union européenne, vont devoir avancer de 5 ans – de 2050 à 2045 – leur objectif de neutralité carbone, et la Chine de 10 ans à 2050, pour rester dans les clous de l’accord de Paris et ainsi donner une chance au monde de limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, a affirmé ce mardi l’agence internationale de l’énergie (AIE) dans un nouveau rapport.