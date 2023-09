Qui est le seul homme accusé aux procès des attentats de Magnanville, où deux policiers avaient été assassinés chez eux ?

L'auteur de l'attentat, Larossi Abballa, avait revendiqué l'attaque sur une vidéo publiée sur Facebook au nom du groupe État Islamique et avait été abattu quelques heures plus tard de 22 balles par la police française. Plus de sept ans plus tard, le procès de ces attentats débute à Paris. En l'absence d'Abballa, un seul homme est accusé : Mohamed Lamine Aberouz.

Frano-Marocain ayant grandi en région parisienne, Aberouz, âgé aujourd'hui de 30 ans, était un ami proche de l'assassin. Les enquêteurs se sont penchés tardivement sur son cas et Aberouz sera jugé à partir de lundi pour "complicité d'assassinats terroristes", "kidnapping" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Complicité directe?

Les liens du frère de Mohamed Lamine, Charaf Din Aberouz, avec Abballa étaient déjà bien connus des services anti-terroristes français puisqu'ils avaient été tous deux condamnés à de la prison ferme pour faire partie d'une filière d'envoi de djihadistes au Pakistan. Les enquêteurs ne se sont intéressés à Mohamed Lamine qu'un an après les faits. Il a été placé en garde à vue en avril 2017 puis arrêté et mis en examen en décembre de la même année, explique France Info.

Un indice majeur avait poussé les enquêteurs à agir de la sorte : ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur l'ordinateur du couple assassiné, laissant entendre qu'Aberouz était présent au moment des faits. Pour les avocats de ce dernier, cela aurait pu être à cause d'un "transfert", leur client ayant "serré la main" à Abballa quelques jours avant le crime. Mais pour les avocats de l'accusation, la concentration d'ADN retrouvé était trop forte pour qu'il ne s'agisse que d'un transfert.

Pour l'accusation, Aberouz aurait pu être présent lors de l'attentat pour aider Abballa à diffuser sa vidéo, ayant de bonnes compétences en informatique. L'accusé nie pourtant toute complicité dans l'assassinat, il a indiqué être à la mosquée lors des faits et explique aussi sa présence autour des lieux du crime, quelques jours avant qu'il ait lieu, par des cours de conduite ou des déplacements professionnels. France Info rappelle que personne n'a pu confirmer ou réfuter cet alibi.

Un "guide religieux" ?

La relation entre Aberouz et Abballa a été très vite mise en lumière par les enquêteurs, qui ont souligné les fréquentations régulières des deux hommes et le rôle de confident de l'accusé pour l'assassin. France Info souligne également qu'Aberouz apportait de nombreuses informations et conseils sur la pratique de la religion islamique, mais aussi sur l'actualité du Proche Orient ou sur la pratique de la langue arabe. L'homme qui sera jugé aurait aussi envoyé un message sans équivoque à Abballa quelques jours avant l'attentat : "soit la victoire, soit la mort en martyr !". Aberouz a de plus indiqué qu'il se reconnaissait dans l'idéologie islamique radicale et qu'il suivait sur Telegram des chaînes de propagande de l'État Islamique. Selon son avocat en 2022, l'accusé n'a "jamais caché ses opinions", mais il ne doit pas pour autant être jugé là-dessus.