”Difficile de savoir s’il est même au courant de ce qui lui arrive” : la femme de Bruce Willis donne des nouvelles de son mari, atteint de démence

Une “famille honnête”

Quand la journaliste Hoda Kotb lui a demandé comment allait son mari, Emma lui a répondu que la maladie était évidemment difficile pour toute la famille : “J’ai appris que la démence était difficile. Non seulement pour le malade, mais aussi pour sa famille. Ce n’est pas différent pour moi, pour Bruce ou pour nos filles. C’est, comme on le dit, vraiment une maladie familiale”.

L’épouse de la tête d’affiche de “Die Hard” a aussi révélé comment elle avait expliqué la maladie aux deux filles du couple, Mabel et Evelyn (11 et 8 ans) : “Nous sommes une famille très honnête. Le plus important était de pouvoir dire ce qu’était la maladie, d’expliquer ce que c’était parce que lorsque vous savez ce qu’est la maladie d’un point de vue médical, tout s’explique. Il était donc important que nous leur disions exactement de quoi il s’agissait, car je ne voulais pas qu’il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père, ou à toute forme de démence”.

guillement "Difficile de savoir s'il est conscient de sa maladie"

En retenant ses larmes, Emma Hemings a aussi affirmé qu’il était “difficile de savoir” si l’acteur était conscient de sa maladie. Elle a toutefois indiqué que connaître son diagnostic l’avait aidé personnellement à comprendre et accepter le comportement de son mari.

”Je pense que c’était à la fois une bénédiction et une malédiction. On a enfin compris ce qui se passait pour pouvoir accepter ce qui était. Ça n’a pas rendu les choses moins douloureuses, mais le fait d’accepter et de savoir ce qui arrive à Bruce a rendu les choses un peu plus faciles.”