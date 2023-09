Procès requis pour 27 personnes, dont Marine Le Pen et son père, dans l’affaire des assistants d’eurodéputés du FN

Un procès a été requis par le parquet de Paris, visant notamment onze eurodéputés du Front national (devenu Rassemblement national), dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie, et 12 assistants parlementaires soupçonnés d’avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016.