Facebook change discrètement de look pour un logo “plus audacieux, électrique et éternel”

Il faut avoir le compas dans l’œil pour se rendre compte de la différence. Mais elle est bien là. Si l’on met l’ancien et le nouveau logo côte à côte, on remarque que le dégradé de couleur a laissé place à un bleu plus foncé, plus prononcé, plus uniforme. L’objectif : marquer un peu plus le “F” du célèbre Facebook.

- ©Facebook

Et ce n’est pas le seul changement ! Plus subtile encore, la forme de la lettre a également changé. Elle a été légèrement ajustée. Les détails de cet ajustement sont visibles dans une vidéo publiée par les designers du nouveau logo.

Pourquoi un nouveau logo ?

On peut se demander pourquoi Facebook a décidé de modifier son logo préexistant. “Ces changements subtils mais significatifs nous ont permis d’atteindre un équilibre optique avec une sensation de mouvement vers l’avant” explique-t-on du côté du réseau social de Mark Zuckerberg, avant d’ajouter : “Le logo est “plus audacieux, électrique et éternel et surtout plus accessible visuellement dans notre application en offrant un contraste plus fort”.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau logo ne devrait pas changer grand-chose aux habitudes des 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens.