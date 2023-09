Alors qu’Emmanuel et Brigitte Macron retrouvaient Charles III et la reine Camilla au pied de l’Arc de Triomphe au premier jour de leur visite d’État, la Première dame a été aperçue faisant la bise à la souveraine britannique. Un geste qui a surpris, mais qui ne présente, en soi, aucune infraction au protocole.

C’est pourtant la première fois qu’une Première dame française fait le choix de la bise et non de la révérence. “Bernadette Chirac s’abîmait dans des grandes révérences. Carla Bruni-Sarkozy, lors de la visite d’État en 2008, on s’était tous demandé si elle allait le faire. Elle avait finalement exécuté une révérence parfaite et aussi bien les Français que les Anglais avaient été absolument ravis”, rappelle un journaliste du HuffPost.

2. Bain de foule

Sous un soleil éclatant, Charles III et Emmanuel Macron ont passé en revue les troupes, puis ravivé la flamme devant la tombe du Soldat inconnu. Quelques milliers de passants étaient présents sur l’avenue, en partie bloquée pour l’occasion par un important dispositif de sécurité.

Après la cérémonie à l’Arc de Triomphe, le couple royal s’est rendu à l’Élysée avec Emmanuel et Brigitte Macron. Suite à son entretien au palais présidentiel avec le chef de l’État, le souverain est allé à la rencontre du public venu l’acclamer.

3. Le discours de Charles III en français

”Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu’elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle”, a lancé Charles III, en français, lors d’un dîner d’État dans le décor somptueux de la galerie des Glaces au château de Versailles, symbole de la monarchie française jusqu’à la Révolution.

Climat, Ukraine, diplomatie… Charles III a livré un discours très politique, contrairement aux discours que faisaient Elizabeth II.

Le roi Charles en a aussi profité pour évoquer la première visite en France de sa mère, Elizabeth II et du prince Philip en 1948, peu après leur mariage. Le monarque a raconté comment sa mère, alors princesse héritière, et son père avaient dansé “jusqu’au petit matin” dans un célèbre cabaret de Paris, rue Pierre Charron, “pendant qu’Édith Piaf chantait”.

“Je présume que cela m’a laissé une impression indélébile, même six mois avant ma naissance - La Vie en Rose est l’une de mes chansons préférées à ce jour !” a déclaré le monarque.

4. Tapis rouge et dîner en grande pompe à la galerie des glaces

Le monarque est arrivé peu après 20H00 dans la cour de l’antre des rois de France, accompagné de la reine Camilla. Après une séance photo sur le tapis rouge, le couple a ensuite pu rejoindre la galerie de glaces pour une soirée érigée en temps fort d’une visite de trois jours, sa première en France en tant que roi.

Parmi les invités de marque, Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg ou encore Hugh Grant étaient présents. Une actrice en particulier s’est fait remarquer en contournant le protocole.

©AFP or licensors

À son arrivée, l’actrice franco-britannique Emma Mackey (Sex Education) a filé droit vers l’entrée du château, ne prenant pas le temps de poser pour les photographes, et ce, malgré leurs hurlements pour qu’elle s’arrête quelques secondes. De plus, selon des témoins sur place, elle mâchait un chewing-gum. Une attitude jugée “capricieuse” par les journalistes de BFMTV qui ont assisté à la scène.

5. Une salve d’applaudissements par les députés et sénateurs

Après les fastes d’un dîner à Versailles et une descente des Champs-Élysées au côté du président Emmanuel Macron mercredi, le roi était attendu la tribune du Sénat français jeudi matin. C’est une première pour un souverain britannique. En 2004, sa mère Elizabeth II avait en effet prononcé un discours dans la salle des Conférences du Sénat, devant députés et sénateurs réunis, mais pas dans l’hémicycle.

©AFP or licensors

À l’issue d’un discours historique, les parlementaires ont applaudi le Roi pendant plus d’une minute trente. “Des applaudissements qui nous feraient rêver”, a commenté le président du Sénat français Gérard Larcher.

Après son discours devant le Sénat, le souverain britannique a visité la basilique Saint-Denis puis des ateliers Chanel à Aubervilliers. Il se rend ensuite au Muséum d’histoire naturelle.