L'auteur de Game of Thrones et d'autres écrivains portent plainte contre OpenAI et ChatGPT

George R.R. Martin, l'auteur de la saga "Game of Thrones", et d'autres écrivains ont lancé des poursuites contre la start-up californienne OpenAI, qu'ils accusent d'avoir utilisé leurs oeuvres pour créer ChatGPT au mépris de leurs droits d'auteur.