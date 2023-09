La dernière conférence de ce type, à Londres, avait réuni pendant deux jours en juin des dirigeants et représentants de plus de 60 pays et institutions financières afin notamment de débloquer des fonds pour le pays attaqué par la Russie.

Il s'agit d'aider l'Ukraine à maintenir son économie à flot, et à plus long terme, à remettre sur pied ses infrastructures et ses différents secteurs d'activité. Le secteur privé est également appelé à se mobiliser.

Le chancelier allemand a eu avec le président ukrainien un entretien de 30 minutes en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

La situation politique, militaire et humanitaire en Ukraine a été au coeur des discussions, selon la chancellerie, Olaf Scholz réaffirmant que l'Allemagne poursuivrait son soutien à Kiev.

La Russie affirme avoir abattu 19 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et la Crimée

La Russie a abattu dans la nuit 19 drones aériens ukrainiens au-dessus de la mer Noire et de la péninsule de Crimée annexée, ainsi que trois autres dans les régions de Koursk, Belgorod et Orel, a annoncé jeudi le ministère de la Défense.

"Les systèmes de défense aérienne ont détruit 19 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et du territoire de la République de Crimée", a écrit vers 02H15 locales le ministère (00H15 jeudi HB) sur Telegram, ajoutant que trois engins supplémentaires avaient été abattus dans les régions de Koursk, Belgorod (sud-ouest) et Orel (ouest), portant à 22 le total d'appareils.

Le 25 août, la même source avait affirmé que la Russie avait abattu 42 drones ukrainiens en Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014.

Dans la nuit du 13 au 14 septembre, la Russie a dit avoir détruit en mer Noire cinq drones de l'Ukraine, cette fois navals, alors qu'ils tentaient d'attaquer le patrouilleur "Sergueï Kotov".

Et mercredi, les autorités locales ont indiqué avoir déjoué d'autres frappes de Kiev ayant visé Sébastopol, grand port sur la mer Noire utilisé par la flotte russe.

Le gouverneur de Sébastopol Mikhail Razvojaïev a déclaré jeudi sur Telegram que les informations selon lesquelles des drones auraient été détruits dans la zone de la ville étaient inexactes. "Oui, la défense aérienne fonctionne, mais dans la zone de Crimée" administrée séparément de Sébastopol, a-t-il assuré.

Les assauts ukrainiens contre le territoire russe se multiplient ces derniers mois sur fond d'une contre-offensive entamée par Kiev début juin.

La Crimée est régulièrement ciblée, tout comme les régions russes frontalières de l'Ukraine et Moscou.

L'armée ukrainienne annonce avoir repoussé des avancées russes

L'armée ukrainienne a annoncé mercredi soir avoir repoussé des avancées russes sur deux sections importantes de la ligne de front.

Les unités russes ont tenté de reprendre le village d'Andriivka près de Bakhmout dans la région du Donbass, qu'elles avaient perdu la semaine passée, selon le chef de l'Etat-major ukrainien. Mais les militaires russes ont échoué.

La ville de Bakhmout avait été capturée par les Russes après de terribles mois d'affrontements et de larges pertes dans les rangs tant ukrainiens que russes.

La contre-offensive ukrainienne toutefois progresse dans le nord et le sud de la ville ce qui met l'armée russe sous pression.

Près de Marjinka dans la région du Donetsk , "les défenseurs ukrainiens ont réussi à repousser une dizaine d'attaques ennemies", selon le rapport de fin de journée de l'Etat-major.

La Russie a aussi lancé des attaques aériennes et d'artilleries sur la ligne de front près de Robotyne dans la région de Zaporiijia au sud de l'Ukraine.

Ces informations militaires ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

Par ailleurs, le ministère de la Défense a annoncé avoir abattu dans la nuit de mercredi à jeudi 19 drones aériens ukrainiens au-dessus de la mer Noire et de la péninsule de Crimée annexée, ainsi que trois autres dans les régions de Koursk, Belgorod et Orel.

Deux morts après des frappes russes sur Kherson

Deux personnes sont mortes à Kherson après des frappes russes sur cette ville du sud de l'Ukraine, a annoncé jeudi matin le gouverneur Oleksandre Prokoudine, faisant état de cinq blessés dont un grave.

L'armée russe a bombardé les quartiers résidentiels de Kherson (...). À ce stade, nous avons connaissance de deux civils morts", a écrit sur Telegram M. Prokoudine, ajoutant que quatre personnes avait été transférées à l'hôpital, dont une dans un état grave, et qu'une cinquième avait été prise en charge sur place.