1.000 euros pour la personne qui restera allongée le plus longtemps: bienvenue au concours de flemme du Monténégro

Quatre matelas posés au sol, quelques valises, des claquettes ... et 1.000 euros pour celui ou celle qui restera allongé le plus longtemps : bienvenue au concours de flemme organisé dans un petit village du Monténégro, où depuis plus de 800 heures les quatre finalistes sont couchés.