Récemment licenciée, elle remporte le jackpot de plus de 109 millions d’euros à l’EuroMillions : “Je n’ai plus la pression du travail”

Pour devenir multimillionnaire au jeu européen de la loterie ce vendredi 1er septembre 2023, les chiffres à cocher étaient : 4,5,35,37,43 et les étoiles 5 et 6. Ce jour-là, c’est une Bretonne qui avait joué la combinaison gagnante et remporté à elle seule 109.268.140,00 €, le plus gros pactole empoché en 2023 en France.