Offensive de l'Azerbaïdjan au Karabakh: au moins 32 morts et plus de 200 blessés, le pape et l'ONU appellent à l'arrêt des combats

La mairie de la capitale séparatiste du Nagorny Karabakh, Stepanakert, a appelé mercredi ses résidents à s'abriter et ne pas fuir.

"Il n'est pas nécessaire de partir pour le moment, nous vous demandons de respecter les règles de sécurité et de rester dans les sous-sols et les abris anti-bombes", a demandé la mairie dans un communiqué.

Elle ajoute qu'elle "fournira des informations supplémentaires si une évacuation (devait) s'avérer nécessaire".

Les autorités séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh ont par ailleurs organisé mercredi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de la région sécessionniste.

Lors de cette réunion, les représentants des séparatistes arméniens ont dit déplorer que "la réponse de la communauté internationale à la situation (...) a été insuffisante, avec un manque d'actions concrètes", selon un communiqué publié sur X (ex-Twitter) par le ministère des Affaires étrangères des autorités sécessionnistes.

De son côté, le ministère russe de la Défense, en charge d'une mission de la paix au Nagorny Karabakh depuis la dernière guerre en 2020, a annoncé mercredi avoir évacué "plus de 2.000 civils" des zones les plus dangereuses dans la région, "dont 1.049 enfants".

Ces déplacés restent néanmoins au Nagorny Karabakh, dans des zones moins exposées, selon le ministère russe de la Défense.

Le pape appelle à "faire taire les armes" au Karabakh

Le pape François a appelé mercredi à "faire taire les armes" au Karabakh, au lendemain du lancement par l'Azerbaïdjan d'une opération militaire d'envergure dans cette région disputée avec l'Arménie.

"Hier j'ai reçu des nouvelles préoccupantes du (Nagorny Karabakh) où la situation humanitaire déjà critique a été aggravée par de nouveaux affrontements armés", a déclaré Jorge Bergoglio à la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

"Je lance un appel à toutes les parties impliquées et à la communauté internationale pour faire taire les armes et que tous les efforts nécessaires soient faits pour trouver des solutions pacifiques pour le bien des personnes et le respect de la dignité humaine", a ajouté le pape de 86 ans.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le contrôle du Nagorny Karabakh depuis plus de trente ans et se sont affrontés à l'automne 2020 dans une guerre qui s'était soldée par une déroute militaire arménienne et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.

Le pape s'était rendu en 2016 en Arménie puis en Azerbaïdjan, et avait appelé les pays du Sud-Caucase à "la ténacité et à des pas continuels" vers le règlement de leurs conflits. Il avait renouvelé cet appel en 2020, déplorant une "trêve trop fragile" dans les combats.

Le chef de l'ONU appelle à un "arrêt immédiat des combats" au Nagorny Karabakh

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté à un "arrêt immédiat des combats" au Nagorny Karabakh, où l'Azerbaïdjan a lancé mardi une nouvelle offensive qui a déjà fait 29 morts, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale.

Trois ans après une guerre qui avait débouché sur une déroute militaire de l'Arménie, la reprise du conflit s'est invitée mardi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, la France réclamant une réunion "d'urgence" du Conseil de sécurité pour prendre acte d'une offensive "illégale" et "injustifiable" menée par Bakou au Nagorny Karabakh.

Le chef de l'ONU a appelé "dans les termes les plus forts, à un arrêt immédiat des combats, à la désescalade et au respect plus strict du cessez-le-feu de 2020 et des principes du droit international humanitaire", selon un communiqué publié mardi soir, par son porte-parole Stéphane Dujarric.

La Russie a également exhorté mercredi matin à "cesser immédiatement l'effusion de sang, à mettre un terme aux hostilités et à arrêter les pertes civiles", dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères.