Le nouveau look de Gucci très attendu à la Fashion Week de Milan

Fendi a ouvert le bal mercredi avec une collection pensée par Kim Jones, le directeur artistique de la maison, comme une promenade dans Rome. "Il ne s'agit pas d'être quelque chose mais d'être quelqu'un", écrit le créateur dans la note qui accompagne le show.

À la fois pragmatiques et ludiques, les coupes et les matières masculines s'appliquent à une sensibilité plus fluide et féminine lorsqu'elles sont combinées avec des soies et des mailles. La ceinture rideau traditionnelle des pantalons de tailleur est repliée pour révéler sa construction et souvent unie à des tricots sinueux, la soie lavée d'une robe de soirée se glisse dans le quotidien.

Le tout dans une palette de couleurs orange mandarine, marron glacé, jaune pale et gris souris qui s'associent dans des Color-block à la Malevitch.

Vendredi aura lieu le baptême du feu de Sabato De Sarno, qui supervisait jusqu'ici les collections homme et femme chez Valentino et a succédé en janvier à l'emblématique Alessandro Michele, qui avait depuis 2015 donné à la griffe un nouveau souffle avec des collections audacieuses et souvent éclectiques.

Les débuts de ce créateur napolitain au service de la maison florentine, marque phare du groupe de luxe français Kering, seront scrutés avec d'autant plus d'attention que Gucci est en difficulté face à d'autres grands noms du secteur, dont les ventes augmentent beaucoup plus vite dans un secteur du luxe qui carbure à plein régime.

Kering a d'ailleurs annoncé cet été le départ du PDG de Gucci Marco Bizzarri, qui doit quitter son poste samedi et sera remplacé provisoirement par Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering et "bras droit" du PDG du groupe François-Henri Pinault.

Locomotive à l'export

Autre temps fort mercredi avec Moncler: le roi italien de la doudoune dévoilera sa nouvelle collection signée du chanteur musicien américain reconverti dans la mode Pharrell Williams, qui a donné le la de la Fashion week masculine en juin à Paris avec son premier défilé événement pour Louis Vuitton.

Toujours mercredi, Diesel réitérera son show spectaculaire ouvert au grand public, qui avait remporté l'an dernier un grand succès. Une initiative de Glenn Martens, le styliste belge de la célèbre marque de jeans du groupe OTB, pour affirmer une mode démocratique: les places mises en ligne le 6 septembre sur le site de la maison ont été attribuées en quelques heures sur inscription aux fans qui se sont précipités pour être aux premières loges du défilé.

Le secteur de la mode italienne affiche des prévisions plutôt optimistes pour 2023: le président de la Chambre Nationale de la Mode italienne (CNMI) Carlo Capasa s'attend ainsi à "un chiffre d'affaires annuel en hausse de 4,5% par rapport à celui de 2022, et donc supérieur à 103 milliards d'euros".

La mode, qui emploie plus d'un demi-million de personnes dans la péninsule, reste en outre une locomotive pour le commerce extérieur de la péninsule: en 2023, les exportations du secteur mode Made in Italy devraient afficher une croissance de 6%, notamment alimentée par la forte demande sur les marchés de l'Asie et des BRICS.

Le président de l'Agence italienne de promotion des entreprises à l'étranger (ICE), Matteo Zoppas, cité par un communiqué de la CNMI, souligne ainsi que "par rapport à une croissance générale des exportations italiennes de 4,8% au cours des cinq premiers mois de 2023, la mode a enregistré une hausse de +7,4% sur la même période et, en particulier, la mode féminine a augmenté de 11,4%".