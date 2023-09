Le nouveau cri du cœur du papa de Meghan Markle à la télévision : “C’est cruel ce que je vis”

Bientôt âgé de 80 ans, le beau-père du prince Harry assure ne pas comprendre l’éloignement de sa fille et de ses petits-enfants. “Je n’ai jamais rien fait de mal”, explique-t-il. “Je suis un père aimant et elle le sait. Et il n’y a aucune excuse pour me traiter de cette façon, aucune excuse pour traiter les grands-parents de cette façon. ”

Mis à l’écart après avoir maladroitement médiatisé sa relation conflictuelle avec sa fille, Thomas Markle regrette notamment que Meghan ou sa nouvelle famille ne soit inquiété de sa santé après son opération du cœur, en 2018. “Personne n’a essayé de me contacter après mon accident. ” Et le père de s’avouer “choqué” de ne pas avoir pu voir “le genre de femme qu’elle est devenue”.

“J’ai été là pour elle, je l’aime toujours et pour toujours. Je veux qu’elle me contacte et qu’elle me laisse voir mes petits-enfants, et me permette ainsi d’avoir la sérénité”, conclut le père de la Duchesse de Sussex.