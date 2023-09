Plus d'un Japonais sur dix a plus de 80 ans, le vieillissement moins rapide en Belgique

"Le Japon a le plus haut pourcentage de personnes âgées au monde", a expliqué le ministère, évoquant les deux autres pays sur le podium, l'Italie (24,5%) et la Finlande (23,6%). Depuis des décennies, le Japon voit sa population diminuer et vieillir à mesure que les jeunes retardent leur mariage et le moment d'avoir des enfants en grande partie en raison de la précarité des emplois et des difficultés économiques.

Sur 124 millions d'habitants, le Japon compte donc 12,59 millions de gens de plus de 80 ans (10,1%) et 20 millions ont plus de 75 ans (16,1%). L'une des conséquences de cette situation est que les gens travaillent de plus en plus vieux. Plus de 9 millions de personnes âgées travaillent, soit 13,6% de la populaton active. Cela signifie que 25% des personnes âgées dans l'archipel ont un emploi, moins que la Corée du Sud (36,2%) mais plus que les Etats-Unis (18,6%) et la France (3,9%) selon les données publiées.

En 2040, la part des personnes âgées au Japon devrait représenter 34,8% de la population.

Un vieillissement moins rapide en Belgique

Notre pays est aussi sujet à un vieillissement de la population, mais celle-ci compte tout de même nettement moins d'octogénaires que le Japon, premier pays à atteindre un tel chiffre. Les plus de 80 ans sont 641.708 chez nous selon Statbel, soit 5,5% de la population (11,7 millions environ au 1er janvier 2023). La part des personnes âgées de plus de 65 ans est tout de même conséquente : c'est le cas d'un peu plus de 2,3 millions de Belges, soit 19,75% de la population totale.

En 2018, le Bureau du Plan prévoyait ainsi une continuité dans le vieillissement de la population belge, et ce jusqu'à un pic en 2040. Il y aura alors une personne de 67 ans ou plus pour 2,6 personnes âgées de 18 à 66 ans, contre une pour quatre actuellement.