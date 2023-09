”Le nombre de morts a augmenté à six personnes”, quatre hommes et deux femmes, a indiqué sur Telegram Oleg Synegoubov, qui avait fait état de trois morts plus tôt dans la journée. Les secouristes “continuent” les recherches sur le site, a-t-il ajouté, laissant entendre que le bilan pourrait encore s’alourdir.

Ce bilan est annoncé le jour où Biden appelle les Nations unies à “se dresser contre l’agression” de l’Ukraine

Les Nations unies doivent “se dresser aujourd’hui contre l’agression délibérée” de l’Ukraine par la Russie “afin de décourager toute agression future” du même type, a déclaré Joe Biden mardi à la tribune de l’assemblée générale des Nations unies.

”La Russie croit que le monde va se lasser et la laisser brutaliser l’Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose la question : si nous abandonnons les principes fondateurs de la charte des Nations unies, quel État membre pourra encore se sentir protégé ? Si nous laissons l’Ukraine être démembrée, l’indépendance des nations est-elle encore garantie ? La réponse est non”, veut dire le président américain à la tribune de l’assemblée générale de l’ONU, a dit le président américain dans un discours auquel assistait, en particulier, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Joe Biden a invité le président ukrainien jeudi, pour sa deuxième visite à la Maison-Blanche depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky avait déjà été reçu par le président américain en décembre 2022.

Le démocrate de 80 ans a entamé son allocution par un appel consensuel à rassembler la communauté internationale face au changement climatique, et à rénover les institutions nées de la Seconde Guerre mondiale, avant d’aborder le sujet, plus controversé, de la guerre en Ukraine.

”Les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires, continueront à soutenir le courageux peuple ukrainien pendant qu’il défend sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa liberté”, a dit le président américain, récoltant des applaudissements.

Nombre de pays émergents et en voie de développement, s’ils appellent à mettre fin au conflit, refusent de s’aligner sur les États-Unis pour condamner la Russie de manière explicite.

”La Russie, elle seule, est responsable de cette guerre” , a dit Joe Biden, qui commande de fait la réponse occidentale au conflit, et qui fait de ce rôle un argument de campagne en vue de l’élection présidentielle de 2024.

Le démocrate, qui brigue sa réélection, a par exemple mis en scène sa visite historique à Kiev, en février dernier, dans une vidéo de campagne publiée récemment.

Ce clip, qui alterne clichés avantageux de Joe Biden et extraits de journaux télévisés, vante “la force tranquille d’un vrai chef, qui ne recule pas face à un dictateur”.