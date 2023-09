Une mini-tornade se forme en France: plusieurs bâtiments s'effondrent (vidéos)

"On aura des orages qui vont commencer à se former depuis la Nouvelle-Aquitaine en cours d'après-midi. Ils vont remonter jusqu'à la Normandie jusqu'en milieu/fin de nuit en passant par le Centre-Val de Loire et l'Ile-de-France", a décrit auprès de l'AFP Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France.

Inondations à Lunas, mini-tornade à Ernée

"Ce seront des orages intenses. On peut s'attendre à de la grêle, des impacts de foudre importants, des rafales de vent qui peuvent dépasser les 100 km/h, et des pluies qui peuvent paraître diluviennes, assez brèves la plupart du temps", avait-il ajouté.

Météo-France anticipait des précipitations jusqu'à 40 mm/heure.

Cet épisode a notamment provoqué des inondations dans la commune de Lunas, dans le nord du département, où la crue de l'Orb a emporté "plusieurs voitures" et inondé "plusieurs maisons sur un hameau situé en bordure du cours d'eau", sans faire de victime, a témoigné auprès de l'AFP le maire de la commune, Aurélien Manenc, qui est également sapeur-pompier.

En Mayenne, une mini-tornade s'est formée dimanche, vers 18h, près d'Ernée, endommageant plusieurs bâtiments qui se sont effondrés sans faire de victime, a-t-on appris auprès du Codis.