L'Ukraine se tourne vers l'OMC pour contester l'interdiction d'importation de céréales: "Nous entamerons une procédure judiciaire"

"Il est important de prouver que ces mesures sont juridiquement erronées. C'est pourquoi nous entamerons une procédure judiciaire demain", a déclaré M. Kachka dimanche soir à Politico. L'Ukraine envisage également des mesures de rétorsion contre les produits alimentaires en provenance des trois États membres de l'Union européenne si les interdictions d'importation ne sont pas levées d'ici vendredi. Le gouvernement de Kiev ciblerait par exemple les pommes et les oignons polonais. Mais Varsovie, Budapest et Bratislava entendent maintenir leurs restrictions.

La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie refusent d'accepter une décision de la Commission européenne, qui a décidé vendredi de mettre fin aux restrictions temporaires sur l'importation de céréales et de certains autres produits agricoles en provenance d'Ukraine, notamment du blé, du maïs, du colza et du tournesol. La Commission avait autorisé ces restrictions en mai pour atténuer l'impact des importations massives sur les marchés locaux, mais a conclu vendredi que les distorsions du marché avaient disparu.

Les interdictions d'importation dans les trois États membres ont également retardé le transit des marchandises ukrainiennes vers d'autres pays. Ces routes sont devenues encore plus importantes après que la Russie a décidé en juillet de mettre fin à l'accord international négocié sous l'égide de l'ONU et autorisant l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Avant la guerre, l'Ukraine exportait des millions de tonnes de produits agricoles via ses ports du sud, sur la mer Noire.

"Je pense que le mépris systématique par Budapest et Varsovie de la position de l'UE en matière de politique commerciale sera un problème pour l'UE en général. Il n'y a pas d'unité"

M. Kachka souligne que la Commission a une compétence exclusive en matière de politique commerciale de l'UE. "Je pense que le mépris systématique par Budapest et Varsovie de la position de l'UE en matière de politique commerciale sera un problème pour l'UE en général. Il n'y a pas d'unité", a-t-il noté.

La Commission n'a pas souhaité commenter lundi la décision des trois États membres. "Nous sommes encore en train d'analyser les mesures", a indiqué une porte-parole lors du point de presse quotidien. Elle a à nouveau souligné que, sur la base des données disponibles, la Commission conclut qu'il n'existe actuellement aucune distorsion du marché dans les pays voisins de l'Ukraine.

La porte-parole a souligné que la Commission et les pays concernés ont travaillé dur ces derniers mois au sein de la plateforme de coordination pour augmenter la capacité de stockage et éliminer les goulots d'étranglement afin que le transit des produits agricoles ukrainiens vers le reste du monde puisse être efficace et que ces produits ukrainiens n'inondent plus les marchés locaux en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie.