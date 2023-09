Guerre en Ukraine : Zelensky met en garde contre une Troisième Guerre mondiale et compare Poutine à Hitler

La société russe a perdu le respect de l’opinion mondiale, a estimé Zelensky dans une interview accordée à l’émission américaine “60 Minutes” diffusée dimanche. “Ils l’ont élu et réélu et ont créé un second Hitler”, a-t-il déclaré. Le président ukrainien a ajouté qu’il était impossible de revenir en arrière, mais qu’il était possible d’arrêter Poutine dès maintenant.

”Si l’Ukraine tombe, que se passera-t-il dans dix ans ?”, a soulevé M. Zelensky. “Si les Russes atteignent la Pologne, il y aura une Troisième Guerre mondiale. Le monde entier doit donc décider s’il faut arrêter Poutine ou provoquer le début d’une guerre mondiale, a-t-il poursuivi.

Volodymyr Zelensky est attendu lundi à New York pour participer au sommet des Nations Unies. Plus de 140 dirigeants seront présents. Pour la première fois, le président ukrainien montera à la tribune de l’Assemblée générale, et devrait participer mercredi à un Conseil de sécurité à haut niveau consacré à la guerre dans son pays.

Zelensky sera ensuite reçu jeudi à la Maison Blanche pour de nouvelles discussions avec le président Joe Biden sur le soutien à Kiev contre l’invasion russe.