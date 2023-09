L'humoriste britannique Russell Brand accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes

L'humoriste et acteur britannique Russell Brand (48 ans) est accusé de viol, agression sexuelle et violence psychologique par plusieurs femmes, sur une période de sept années, ressort-il samedi d'une enquête menée par The Sunday Times, The Times et Channel 4 Dispatches.