Tremblement de terre au Maroc: la Pro League lance un appel aux dons, une minute de silence respectée ce week-end

La Pro League invite les supporters à faire des dons à la Fondation Roi Baudouin "qui a mis en place une campagne via le Giving Circle Earthquake Morocco / Pro League". L'argent sera utilisé dans un premier temps pour l'aide humanitaire d'urgence. "Les fonds serviront à financer des abris, de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et des soins de santé", a précisé la Pro League.

Pour cet appel aux dons, l'instance s'est associée avec ElevenDAZN, détenteur des droits TV pour la Jupiler Pro League et la Challenger Pro League. "Compte tenu des liens étroits qui unissent notre pays au Maroc, il était évident que la Pro League et ElevenDAZN unissent à nouveau leurs forces. Avec les joueurs de nos compétitions, nous lançons ainsi un appel aux fans afin qu'ils apportent leur soutien aux victimes du séisme. L'appel sera visible via les médias sociaux d'ElevenDAZN et de la Pro League, ainsi que lors des diffusions en direct des matchs de la Pro League", peut-on encore lire dans le communiqué.

Vendredi dernier, un séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc. Selon le dernier bilan provisoire, 2.946 personnes décédées et on dénombre également 5.674 blessés.