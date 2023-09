Les feux de forêt au Canada ont généré 410 mégatonnes d'émissions de carbone, un record

Au total, les émissions de carbone du Canada pour 2023 sont estimées à près de 410 mégatonnes, soit un record absolu pour le pays dans les données du CAMS. L'ancien record d'émissions annuelles de carbone était de 138 mégatonnes, en 2014. Les émissions pourraient toutefois encore augmenter, étant donné que des incendies de forêt sont toujours en cours dans plusieurs régions du Canada au moment d'écrire ces lignes. Actuellement, les émissions causées par les incendies de forêt au Canada représentent 27% du total des émissions de carbones dues aux incendies de forêt à l'échelle mondiale en 2023.

En Europe, le pourtour méditerranéen a particulièrement été touché par les feux de forêt cet été. Entre les mois de juillet et août, des incendies de forêt ont touché le nord et le centre de la Grèce. Les émissions pour cette période de l'année étaient d'ailleurs les troisièmes plus élevées jamais enregistrées dans le pays, après 2007 et 2021, note Copernicus.

La péninsule ibérique a également été affectée, avec un des plus grands incendies sur l'île espagnole de Tenerife et des feux de forêt conséquents au Portugal.

La Russie a également connu des incendies de feu de forêt d'ampleur, dans l'oblast d'Omsk, l'oblast de Novossibirsk et le district fédéral de l'Extrême-Orient. L'île de Maui, à Hawaï, a aussi été touchée par d'intenses incendies.