John Wayne, poneys et tiers-monde : la conférence surréaliste de Joe Biden, dont l’état de santé inquiète de nouveau

Invité à se prononcer sur de nombreux sujets internationaux face à un important parterre de journalistes, Joe Biden a cafouillé à plusieurs reprises. D’abord en tentant de répondre à une question sur le dérèglement climatique. Une réponse au cours de laquelle il a évoqué un film de John Wayne !

« Vous savez, c’est… Il y a… Il y a un film sur John Wayne… C’est un éclaireur indien. Et ils essaient de ramener les… Je pense que c’était les Apaches, une… une des grandes tribus d’Amérique dans la réserve » C’est-à-dire ? « Eh bien, il y a beaucoup de soldats poneys menteurs à tête de chien (sic) sur le réchauffement climatique. »

Clairement à côté de ses pompes, le président américain a ainsi multiplié les errements sur le tiers-monde et sa stabilité. Ce dont il s’est rendu compte par lui-même - « Je ne sais pas pour vous, mais je vais me coucher » - et ce qui a poussé son staff à couper court à la conférence de presse en l’évacuant et en remerciant les participants.

Son âge souvent pointé du doigt par les Républicains, Joe Biden a déjà suscité l’inquiétude de ses soutiens lors de précédents discours ou visites officielles, comme c’était le cas en juin au Royaume-Uni où il a semblé désorienté.