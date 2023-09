Intempéries: le nord-est des États-Unis surveille la formation de l'ouragan Lee

La tempête tropicale, de catégorie 2 pour le moment, commence à prendre de l'ampleur. La puissance du vent s'est renforcée au cours des jours, suggérant que les vagues et rafales seront notables en de nombreux endroits. La Floride et le nord des Caraïbes ont déjà commencé à ressentir ses effets avec d'importantes vagues et courants marins en début de semaine, mais le nord de la côte est des Etats-Unis sera aussi concerné dans les jours à venir alors que la tempête suit une course septentrionale.