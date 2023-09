France: la reconstruction de Notre-Dame de Paris avance comme prévu, réouverture prévue pour décembre 2024

Il a par ailleurs anticipé que la flèche et la silhouette de la cathédrale devraient être visibles à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, celle-ci devant se dérouler sur la Seine.

"La silhouette de la cathédrale a complètement changé depuis l'incendie. J'espère que, lors des Jeux olympiques en juillet 2024, nous aurons retrouvé également cette grande toiture de la cathédrale et cette flèche au-dessus. Et chacun percevra à ce moment-là qu'on est vraiment très près de la réouverture quelques mois plus tard", a-t-il poursuivi.

La flèche, un "chef-d'oeuvre de charpente en bois", va s'élever jusqu'à 100 mètres de hauteur et sera visible "fin 2023".

A l'intérieur, Notre-Dame "est encore échafaudée mais, quand on entre, on est frappé par son éclat", les nettoyages et les restaurations intérieures étant "quasiment achevées aujourd'hui", a aussi révélé M. Jost.