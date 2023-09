Des sardines en conserve provoquent plusieurs cas de botulisme, dont un mortel, en France et en Espagne : "De nouveaux cas jusqu'à ce week-end"

Un mort ainsi que des douzaines d'infections en France et en Espagne : les cas de botulisme se multiplient depuis ce 13 septembre 2023. Et "on pourrait avoir des nouveaux cas jusqu'à ce week-end", estiment encore les experts. Explications.