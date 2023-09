Une dizaine de cas de botulisme, dont un mortel, après un repas de sardines en conserve en France

Selon le Dr Benjamin Clouzeau, médecin anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, 12 étaient désormais recensés mercredi matin, dont huit ont été pris en charge au CHU de la ville: sept en réanimation, cinq sous assistance respiratoire et une placée en unité de soins continus. Il s'agit de Québécois, d'Irlandais et d'Américains, d'après le médecin. "Il y a d'autres cas rattachés au foyer bordelais, dont un Allemand qui était reparti et qui a été pris en charge dans son pays, a priori il va bien", a ajouté Benjamin Clouzeau, évoquant un cas similaire à Barcelone en Espagne.

Toutes ces personnes ont en commun d'avoir mangé dans un même restaurant, le "Tchin Tchin Wine Bar", entre le 4 et le 10 septembre à Bordeaux.

Les autorités sanitaires, en lien avec l'organisme Santé publique France et le Centre national de référence du botulisme de l'Institut Pasteur, recommandent aux personnes ayant fréquenté l'établissement aux mêmes dates et présentant des symptômes (diarrhée, vomissements, troubles de la vision ou de la parole) "de consulter un médecin de toute urgence ou de contacter le 15".

Des prélèvements ont été réalisés dans le restaurant et des analyses sont en cours pour "confirmation biologique" de la maladie. Son temps d'incubation pouvant aller de quelques heures à quelques jours, d'autres cas en lien avec le restaurant ne sont pas exclus, selon les autorités sanitaires.