”Je noterais la politique d’asile et de migration de Theo Francken 4/10, celle de Nicole De Moor autour de 3/10”, affirme François Gemenne

François Gemenne, invité du “Café sans filtre” ce matin sur LN24, était assez dur sur ce point et sa gestion par l’Europe. “Je tire un bilan très maigre sur l’asile et la migration, où à l’évidence rien n’a bougé et aucune véritable leçon n’a été tirée de la crise des réfugiés syriens”, explique-t-il. “Le vrai point positif de cette législature, c’est le Green Deal, une pièce de législation majeure pour le climat dans l’Union européenne. Mais il va encore falloir le faire passer au parlement. Il risque d’être un peu raboté”, déplore-t-il.

Car le climat, c’est l’enjeu de ce siècle pour le chercheur, même si “on a parfois tendance à voir ce sujet comme un peu à part, séparé d’autres enjeux économiques, politiques et sociaux”. Et François Gemenne de donner un exemple. “32 millions de personnes ont été déplacées en 2022 à cause de catastrophes climatiques. Ces personnes nous ne les voyons pas encore, car ce sont des déplacements qui ont lieu à l’intérieur d’un pays ou dans les pays voisins. Et quand ils arrivent chez nous on les appelle réfugiés économiques”.

Concernant la gestion de l’asile et de la migration en Belgique, François Gemenne se dit déçu et cite un ancien secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et l’actuelle. “Si je devais noter la politique de Theo Francken 4/10, celle de Nicole De Moor aurait autour de 3/10. Il y a moins de gesticulations, moins de propos outranciers, mais sur le fond de la politique, rien n’a vraiment changé”, blâme-t-il.