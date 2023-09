Guerre en Ukraine: Kim assure à Poutine que la Russie remportera "une grande victoire" face à ses ennemis

"Notre visite intervient à un moment où se déroule sur la scène internationale une confrontation féroce entre le progrès et la réaction, la justice et l'injustice, et où le processus de multipolarité du monde se développe vigoureusement grâce à la volonté commune et à la cohésion des forces indépendantes", a-t-il encore appuyé face à Vladimir Poutine.

Sur l'Ukraine, Kim a fait l'éloge de l'armée russe "héroïque", engagée dans un assaut chez son voisin depuis plus d'un an et demi et confrontée depuis juin dernier à une contre-offensive des troupes de Kiev.

"Je suis profondément convaincu que l'armée héroïque russe et le peuple seront des héritiers brillants de la tradition de la victoire, feront preuve de vertus inestimables et du sens de l'honneur sans valeur sur les fronts de l'opération militaire spéciale" russe en Ukraine.

Puis il a finalement dit trinquer à la "santé" du président russe et aux "nouvelles victoires de la grande Russie".

Les États-Unis ont dit craindre que la rencontre entre Kim Jong Un et Vladimir Poutine ne scelle un accord d'armes et d'équipements militaires pour Moscou afin de soutenir son offensive en Ukraine.