Un vaccin thérapeutique diminue le risque de décès suite à un cancer du poumon, le plus mortel en Belgique

Le vaccin thérapeutique Tedopi diminue les décès et offre une meilleure qualité de vie. Dans la revue Annals of Oncology, il est écrit: "Un an après le début du traitement, 44,1 % des patients étaient toujours en vie dans le groupe recevant le vaccin contre seulement 27,5 % dans le groupe chimiothérapie".

guillement L’étude montre également que le vaccin à la place de la chimiothérapie permet de maintenir une meilleure qualité de vie des patients et moins d’effets secondaires

Selon le directeur de la recherche clinique, "l’étude montre également que le vaccin à la place de la chimiothérapie permet de maintenir une meilleure qualité de vie des patients et moins d’effets secondaires".

Un total de 219 patients ont participé à l’étude dans neuf pays européens et aux États-Unis, et le vaccin a été administré initialement toutes les trois semaines, puis toutes les huit semaines pendant un an, puis toutes les 12 semaines, détaille l'agence de presse française AFP.

Le cancer le plus mortel en Belgique: 6.000 décès par an

Chaque année, 2.206.000 nouveaux cancers du poumon sont détectés à travers le monde. Cette maladie cause la mort de 1.796.000 personnes par an.

Ce cancer est le plus mortel en Belgique avec près de 6.000 décès par an. Sur les 71.651 cancers dénombrés chez nous en 2019, 8.874 étaient au poumon soit une proportion de 12%.