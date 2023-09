Prévenus par une promeneuse, trois employés du restaurant de plage Le Spot (situé à Frontignan) se sont précipités pour lui venir en aide. "Vers 9h30, on nous a alertés qu’un dauphin venait de s’échouer. On a mis des gants et on s’est précipité pour tenter de le remettre à l’eau", déclare Alexis au journal Midi Libre.

Échoué depuis plusieurs minutes, le mammifère marin était épuisé. "Il semblait en bonne santé même s’il était essoufflé. On l’a poussé à plusieurs reprises mais il revenait systématiquement vers le bord."

Au bout de la 5e tentative, le dauphin s’est éloigné et a repris le large pour le plus grand bonheur des sauveteurs: "C’est une rencontre impressionnante. Je n’avais jamais vu de dauphins en dehors des aquariums. On est un peu en fin de saison, il y a moins de monde sur la plage… on a l’impression d’avoir vécu un moment un peu unique".