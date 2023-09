Séisme au Maroc: "Surprenant dans cette zone"

La plaque africaine avance chaque année dans la direction nord-nord-est en direction de la plaque eurasie et on a donc beaucoup d’activité à la jonction de ces deux grandes plaques, explique Alain Holeyman. "Mais la ligne d’activité se situe plutôt entre les Açores et Gibraltar. Par contre en bordure d’océan, côté ouest, c’est plus surprenant."

Surprenant ne veut évidemment pas dire impossible ni inédit, ajoute le professeur de géotechnique de l’UCLouvain, spécialisé dans les géorisques.

Le séisme d’Agadir (5,7 degrés en 1960) avait détruit toute la ville et fait près de 15 000 morts. Et plus récemment il y a eu celui d’Al Hoecima (6,4 degrés en 2004), plus au bord de la Méditerranée. Historiquement on en connaît aussi au XVIIIe siècle, probablement autour de la magnitude 7 dans la région de Fès.

Trop peu de recul dans les mesures pour prévoir

"Donc, même si un séisme d’une telle amplitude est plutôt surprenant dans cette zone, rien ne dit qu’il n’y en a pas un tous les 5 000 ans. Et malheureusement, c’est arrivé cette fois-ci", dit Alain Holeyman.

C’est d’ailleurs ce qui rend complexe, voire impossible, la prévisibilité d’un tel événement.

"On peut se faire une idée de la fréquence à laquelle cela peut se produire, poursuit le spécialiste de l’UCLouvain. Mais les données sismiques sont fraîches par rapport à l’âge de la Terre. On se fie à des enregistrements qui ont 1 à 1,5 siècle maximum. Le recul instrumental sur l’amplitude de mouvement des plaques est donc trop court. Si la période de retour est sur des milliers d’années, on ne le voit pas."

D’ailleurs, même dans les régions où des temps de retour sont plus courts, tout juste peut-on avoir une idée de la probabilité d’avoir un séisme dans un avenir relativement proche. Probabilité seulement car le comportement des plaques peut être chaotique, avec deux séismes forts sur une période courte puis très longtemps sans rien.

Donner une prévision en termes de jours ou même d’années, la science n’en est donc pas (encore ?) capable.

Par contre, ce que la science sait, c’est qu’il y a toujours des répliques après un tel séisme. Au Maroc, il y en a d’ailleurs eu un de 4,9 après 20 minutes après le "crac" initial et violent de vendredi. "Après l’événement majeur, il y a une réorganisation des plaques avec des répliques, explique le professeur de géotechnique. Mais en général, elles sont d’amplitude plus faibles."

Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elles sont sans danger, précise Alain Holeyman.

Prenant l’image d’un bâton planté dans le sol et qu’on tenterait d’extirper en le faisant bouger et tourner. Mais ce n’est peut-être qu’au cinquième ou au dixième mouvement qu’on parviendra à l’arracher du sol. Pour certains bâtiments, le phénomène est similaire: les dégâts proviennent de l’effet soudain mais aussi d’un effet cyclique dans les 10 secondes de l’événement.

"Ensuite, tous les bâtiments ne tombent pas lors du premier cycle. Cela arrivera peut-être au 9e ou au 10e, tout dépend de la structure du bâti et de l’amplitude des répliques."