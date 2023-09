L’Ukraine dit avoir repris aux Russes une plateforme pétrolière en mer Noire

Les unités ukrainiennes “ont réussi à s’emparer de trophées précieux : un stock de munitions pour hélicoptères […] ainsi que le radar 'Neva', qui permet de suivre les mouvements des navires en mer Noire”.

Dans une vidéo d’une dizaine de minutes diffusée par le renseignement militaire ukrainien, on peut apercevoir des unités d’élite se rapprocher de la plateforme pétrolière et gazière à bord de petits navires rapides, avant d’accéder au site et d’y brandir le drapeau ukrainien bleu et jaune.

De son côté, le ministre de la Défense russe a annoncé à l’agence de presse étatique russe, TASS, que l’Ukraine avait “perdu jusqu’à 80 troupes, deux voitures et un obusier D-30 dans la région de Koupiansk” dimanche.

Selon ses dires, un dépôt de munitions de la 103e brigade de défense territoriale a également été détruit près de la localité de Tabayevka dans la région de Kharkov.