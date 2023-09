Chasse à l’homme aux USA: un criminel évadé toujours insaisissable au 11e jour de cavale

Soit à environ 45 minutes de route des jardins botaniques de Kennett Square, où il avait été aperçu quelques jours plus tôt, ont annoncé la police et le parquet de la région.

Sur les photos diffusées par les autorités, l’homme, casquette et capuche sur la tête, s’est rasé de près, probablement pour changer d’apparence après la diffusion d’un avis de recherche où il porte une barbe noire.

La police a aussi pu retrouver la trace d’une fourgonnette blanche, signalée volée et que le fugitif a utilisée avant de l’abandonner, sûrement “parce qu’il manquait d’essence”, a détaillé lors d’une nouvelle conférence de presse le lieutenant-colonel George Bivens, de la police d’État de Pennsylvanie.

Cette semaine, les forces de l’ordre locales, appuyées par des ressources de la police fédérale (FBI) et des US Marshals, spécialisées dans la traque des fugitifs, avaient quadrillé un périmètre de recherche autour de Kennett Square, perturbant le calme de ce coin bucolique en grande banlieue de Philadelphie avec des centaines d’agents, des hélicoptères, drones et des unités cynophiles. Plusieurs écoles du secteur avaient fermé.

Mais Cavalcante leur a quand même échappé, de quoi faire fleurir les railleries et les critiques sur les réseaux sociaux.

”Aucun périmètre n’est jamais sûr à 100 %”, s’est défendu le lieutenant-colonel George Bivens, expliquant que le fugitif avait pu profiter de la présence de “tunnels” ou de “très larges fossés de drainage impossibles à sécuriser”. Le mauvais temps a aussi rendu les recherches aériennes plus difficiles, a-t-il assuré.

”Au final, je suis confiant sur le fait que nous l’arrêterons”, a ajouté le policier, en révélant que Cavalcante cherchait de l’aide et avait tenté d’entrer en contact dans la zone de Phoenixville avec deux de ses connaissances, qui ont appelé la police. L’officier a aussi confirmé que sa sœur, en situation irrégulière sur le territoire américain, avait été arrêtée.

Ce petit homme brun d’1,50 m et 54 kg selon l’avis de recherche est considéré comme “extrêmement dangereux”, “quelqu’un qui est désespéré et qui ne veut pas être attrapé”, ont mis en garde les autorités.

Le détenu avait été condamné le 22 août à la prison à vie pour avoir poignardé à mort son ancienne petite amie, sous les yeux de l’enfant de la victime, lors d’une dispute en avril 2021.