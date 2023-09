Séisme au Maroc : la Croix-Rouge internationale donne un million d'euros, l'aide belge pas encore acceptée

Le séisme, d'une magnitude de 6,8, a secoué la région montagneuse située au sud de Marrakech, causant la mort de plus de 2.100 personnes et en blessant 2.400 autres, selon un bilan provisoire dressé dimanche après-midi.

"On évoque plus de 300.000 personnes sans logement, qui ont besoin de nourriture, d'eau, de soins, de couvertures et de médicaments", ajoute M. Elsharkawi. Les besoins augmentent d'heure en heure et les sauveteurs n'ont pas encore fouillé toutes les zones montagneuses. Le Maroc n'a pas encore émis de demande d'aide internationale. Seule l'Espagne a été sollicitée et a envoyé 56 sauveteurs sur place. La ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder a fait savoir samedi que la Belgique avait activé son service de coordination des situations d'urgence (B-Fast) de manière à répondre favorablement et rapidement aux besoins du Maroc lorsque ceux-ci seront formulés.

Le Maroc accepte l'aide de quatre pays, dont l'Espagne et la Grande-Bretagne

Le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté l'aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l'a frappé: l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que le Maroc avait répondu favorablement, "à ce stade", aux offres de ces quatre pays "d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage, alors que plusieurs autres Etats, notamment la France et la Belgique, se sont dits prêts à apporter leur aide.

Le Royaume-Uni va ainsi envoyer une équipe de 60 spécialistes de la recherche et du sauvetage et quatre chiens de sauvetage pour participer aux opérations de secours après le violent tremblement de terre, avait annoncé un peu plus tôt Downing Street. Une équipe d'assistance médicale et du matériel de sauvetage y seront également dépêchés.

Les équipes partiront encore ce dimanche soir.à bord de deux avions A400M de la Royal Air Force.

L'Espagne avait, elle, indiqué avoir reçu une demande officielle d'aide et envoyé un groupe de 56 sauveteurs au Maroc. Le Qatar a également reçu une telle demande et des équipes d'aide sont en route.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé samedi que le service B-Fast a été activé afin que la Belgique puisse fournir une assistance dès que le Maroc en fera la demande.