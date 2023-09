Baiser forcé: Luis Rubiales annonce qu'il va démissionner de la présidence de la Fédération espagnole de foot

Rubiales avait embrassé sur les lèvres la milieu de terrain espagnole Jenni Hermoso lors de la remise du trophée de la Coupe du monde, remporté par l'Espagne le 20 août dernier à Sydney. La joueuse avait révélé ensuite que le baiser n'était pas consenti.

La FIFA avait suspendu pour 90 jours le président de la fédération, et Hermoso a déposé plainte mercredi dernier, permettant au parquet espagnol de réclamer son inculpation vendredi. Luis Rubiales risque d'être poursuivi pour agression sexuelle. En effet, depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle.

Luis Rubiales, qui affirmait qu'il s'agissait d'un "petit bisou consenti", avait refusé jusqu'alors de démissionner et contre-attaqué en fustigeant le 25 août un supposé "faux féminisme" et argué qu'il avait obtenu l'autorisation de la joueuse avant de l'embrasser. Une version démentie par Jenni Hermoso, qui a dit s'être "sentie vulnérable et victime (...) d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de (sa) part".

Cette affaire a plongé le foot espagnol dans le chaos et éclipsé le sacre mondial de l'équipe nationale féminine.

Critiqué par ses joueuses, le sélectionneur Jorge Vilda, un proche de Rubiales, a été limogé mardi par la fédération et remplacé par son ancienne adjointe, Montse Tomé.