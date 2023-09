Séisme au Maroc : le gouvernement wallon dégage une aide de 500.000 euros, la Croix-Rouge lance un appel aux dons

Le gouvernement wallon dit suivre, via sa délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat, "l’évolution de la situation sur place avec grande attention". "Des contacts ont été établis avec l’ensemble des partenaires de notre coopération dans la région", ajoute-t-on.

Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et 672 ont été blessées, dont 205 grièvement, dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel encore provisoire.

De son côté, la ministre fédérale en charge de la Coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit), a débloqué cinq millions d’euros "pour aider les victimes du tremblement de terre au Maroc et soutenir la reconstruction", a-t-elle annoncé samedi sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Quant à la Flandre, son ministre-président Jan Jambon a annoncé une enveloppe de 200.000 euros pour l’aide d’urgence au Maroc, via la Rode Kruis Vlaanderen, la Croix Rouge flamande.

La Croix-Rouge de Belgique lance un appel aux dons

La Croix-Rouge de Belgique lance samedi un appel aux dons afin de soutenir le Croissant-Rouge marocain à la suite du puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc la nuit dernière.

Les équipes du Croissant-Rouge marocain se sont immédiatement mobilisées pour soutenir d'urgence les communautés touchées.

Les premiers secours d'urgence englobent les opérations de recherche et de sauvetage, le transport en ambulances des blessés vers les hôpitaux et le soutien psycho-social. "Comme à chaque catastrophe de ce type, la logistique est un casse-tête: l'accès à certaines zones montagneuses est très difficile", explique Tommaso Della Longa, porte-parole de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. "Pendant que les secours s'organisent, une phase d'évaluation des besoins est déjà en cours dans l'ensemble des zones concernées."

Pour soutenir ces opérations, la Croix-Rouge de Belgique lance un appel aux dons sur son fonds d'urgence.

Ces dons peuvent se faire via le site internet faire-un-don.croix-rouge.be/.

Les dons en nature ne sont pas encore requis car le Croissant-Rouge marocain doit d'abord évaluer les besoins les plus urgents.