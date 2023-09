Trois mois après la naissance de leur fils, Al Pacino et sa compagne se séparent

Le 6 juin dernier, Al Pacino et Noor Alfallah accueillaient leur premier enfant, Roman Pacino. Trois mois plus tard, le couple formé par l’acteur de 83 ans et la productrice de 29 ans se sépare. “Al et Noor ont travaillé ensemble avec succès et sont mutuellement parvenus à un accord concernant leur enfant Roman”, a évoqué à ce propos un porte-parole de l’acteur auprès d’un média américain.