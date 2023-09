SpaceX pourra à nouveau lancer sa fusée Starship après plusieurs ajustements

L'entreprise d'Elon Musk espère pouvoir fabriquer une fusée réutilisable, qui pourrait, entre autres, aller sur Mars. En avril, un essai avait eu lieu pour la première fois et la fusée complète, composée de la capsule Starship et du lanceur Super Heavy, avait décollé. L'essai de l'engin de 120 mètres de haut s'est soldé par une explosion et la destruction du terrain de lancement après moins de quatre minutes.