L’Inde pourrait bientôt changer de nom et devenir “Bharat”.

Selon certaines sources, les autorités indiennes prévoiraient d’abandonner l’utilisation officielle du nom anglais de leur pays dans les semaines à venir. Celui-ci serait remplacé par “Bharat”.

Pourquoi “Bharat” ?

Pendant des décennies, les gouvernements indiens ont cherché à effacer les traces de l’ère coloniale britannique en débaptisant des routes et même des villes entières.

Le nom “Inde” trouve ses racines dans l’Antiquité occidentale et a été imposé par le Royaume-Uni. En tant que “symbole colonialiste”, le Premier ministre Narendra Modi et son gouvernement souhaitent abandonner cette appellation pou revenir à un nom plus ancien et plus en phase avec l’histoire même de l’Inde.

”Bharat”, régulièrement utilisé par Modi lui-même lorsqu’il évoque son pays, remonte aux anciens textes hindous écrits en sanscrit et qui est l’un de ses deux noms officiels en vertu de sa Constitution.

Un changement dès la fin du mois ?

Le gouvernement a convoqué une session extraordinaire du Parlement pour plus tard dans le mois, tout en restant discret sur son programme.

Mais la chaîne de télévision News18 a assuré que des sources gouvernementales anonymes lui avaient dit que des parlementaires présenteraient à cette occasion une résolution spéciale en vue de donner la prééminence au recours officiel au terme “Bharat”.

Les rumeurs concernant ce projet ont suffi à susciter un mélange de réactions offusquées chez les adversaires de Narendra Modi et de soutiens enthousiastes dans d’autres milieux.