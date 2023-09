Vaste opération de secours d’un Américain malade au fond d’un gouffre en Turquie : "Cette opération pourrait prendre plusieurs jours"

Plus de 150 secouristes turcs et internationaux sont mobilisés depuis plusieurs jours pour venir en aide à un spéléologue américain tombé gravement malade à plus de 1.000 mètres sous terre dans le sud de la Turquie.