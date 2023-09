Un vol Atlanta-Barcelone obligé de faire demi-tour à cause de… la violente diarrhée d’un passager

Comme l’assurent plusieurs médias, les soucis intestinaux d’un client de la compagnie Delta Airlines étaient si importants qu’ils ont forcé le pilote à rebrousser chemin après seulement deux heures de vol.

“C’est une question de risque sanitaire”, a notamment déclaré le pilote aux contrôleurs aériens à qui il demandait un retour à la destination initiale. “Nous avons un passager qui a eu la diarrhée tout au long du vol, ils veulent que nous revenions à Atlanta. ”

La compagnie aérienne a tenu à s’excuser pour les désagréments provoqués durant ce vol. “Nos équipes ont travaillé aussi rapidement et sûrement que possible pour nettoyer complètement l’avion et amener nos clients à leur destination finale”, assure un porte-parole de Delta Airlines. “Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour le retard et la gêne occasionnés. ”

Dans une interview accordée au média “Insider”, la compagnie n’a toutefois pas souhaité apporter plus de détails quant aux circonstances de ce retour imprévu et s’est contentée d’invoquer un “problème médical”.