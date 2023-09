Pas assez de repas ni de couches : un livre choc révèle le fonctionnement des crèches françaises

Aujourd’hui, c’est la sortie d’un nouveau livre qui fait couler beaucoup d’encre. Dans leur ouvrage “Le Prix du berceau, ce que la privatisation des crèches fait aux enfants”, les journalistes français Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse rassemblent plus de 200 témoignages plus accablants les uns que les autres.

L’enjeu principal est financier

Les auteurs y dénoncent un secteur guidé par des logiques avant tout commerciales. “C’est comme un avion. Vous avez des charges fixes, il faut remplir au maximum”, témoigne une ancienne directrice. Un autre reconnaît être arrivé “sur certaines plages horaires à 12 enfants pour une professionnelle, au lieu des six autorisés”. Certains parents ont appris que leurs enfants, gardés dans une crèche des Bouches-du-Rhône, manquaient “entre trois et cinq repas, deux jours par semaine”.

En Belgique, la FEMAPE (Fédération des milieux d’accueil de la petite enfance) tirait en mai dernier la sonnette d’alarme au sujet du nombre de places disponibles dans les milieux d’accueil. Plus de 2.000 enfants ont perdu leur place en crèche depuis 2020. En cause notamment, la précarité du métier d’accueillante et la réforme des milieux d’accueil.