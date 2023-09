Le rythme d'accroissement du CO2 dans l'atmosphère a triplé en 50 ans

Les variations annuelles peuvent être fortes, mais cette augmentation en 2022 reste proche de la moyenne des années 2010 (2,4 ppm par an en moyenne), soit trois fois plus que la croissance moyenne mesurée dans les années 60 (+0,8 ppm/an) au sommet du volcan Mauna Loa à Hawaii.

Sans surprise, compte tenu de l'augmentation des émissions carbone de l'humanité, ce niveau relevé en 2022 est "le plus élevé dans les archives atmosphériques modernes et dans les archives paléoclimatiques qui remontent à 800.000 ans", note le rapport.

En 2022, les températures ont battu des records sur plusieurs continents, avec des pointes à plus de 50°C en Australie occidentale et 47°C dans le sud-ouest des États-Unis. Des vagues de chaleur soutenues ont ravagé l'Asie du Sud et de l'Est tandis que la Chine subissait sa pire vague de chaleur.

Mais tempérée par l'effet refroidissant du phénomène naturel La Niña, l'année 2022 s'était classée 5e ou 6e année la plus chaude, selon les différentes agences météo mondiales.

Malgré trois années successives de La Niña, qui a en partie masqué le réchauffement climatique, les années 2015-2022 ont été les huit plus chaudes jamais mesurées. Et 2023 est en voie d'établir un nouveau record absolu, a indiqué mercredi l'observatoire européen Copernicus.