La Française des Jeux recherche le gagnant d’un million d’euros

"On ignore pourquoi le vainqueur ne s’est pas présenté pour réclamer le gain, souligne la FDJ. Voyant que son ticket Euromillions était perdant, il n’a peut-être pas pensé à vérifier le code qui était associé", avance la société. En effet, toutes les combinaisons jouées en France se voient automatiquement attribuer un code My Million. Ce code est soumis à un second tirage au sort à travers le pays pour permettre à un autre gagnant de devenir "un peu" plus riche. Une subtilité qui a peut-être échappé au gagnant étourdi...