Des dizaines de pompiers et de policiers sont mobilisés, avec de grandes difficultés pour accéder à certaines zones totalement isolées.

"Malheureusement, j'ai reçu la confirmation de quatre nouveaux décès", a déclaré à la mi-journée, dans son dernier point presse le gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Le bilan s'élevait à 21 morts mardi soir, puis à 27 mercredi dans la matinée.

"Au vu de la situation, ce bilan pourrait encore s'alourdir", a estimé le gouverneur, pour qui la région vit "le pire événement climatique de son histoire".

Plus de 52.000 personnes de 70 communes de l'Etat du Rio Grande do Sul ont été affectées depuis lundi par des pluies diluviennes, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. Plus de 5.000 habitants ont dû quitter leur domicile.