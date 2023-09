”One Chip Challenge” sur TikTok : un adolescent américain décède après avoir mangé une chips très épicée

Un adolescent américain de 14 ans est décédé ce vendredi 1er septembre 2023, aux dires de sa famille, après avoir participé au “One Chip Challenge”. Ce défi alimentaire popularisé sur Tiktok et lancé par la marque Paqui vise à promouvoir son produit “Carolina Reaper”, une chips très pimentée. Le principe du challenge est simple : les consommateurs doivent avaler cet aliment et tenir le plus longtemps sans boire ni manger quoi que ce soit d’autre. Les résultats de l’autopsie du jeune garçon sont encore attendus, a toutefois indiqué la police aux médias américains.