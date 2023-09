Drame à Ostende: un homme de 29 ans meurt noyé après avoir glissé en tentant de récupérer des clés tombées à l’eau

Les faits se sont produits dimanche en début de soirée dans la partie du canal située entre la Petite Île et la chaussée Princesse Elisabeth à Ostende. Le trousseau de clés d’un homme est tombé à l’eau. Deux jeunes – l’un âgé de 29 ans, l’autre de 21 ans – ont essayé de le récupérer mais le plus âgé d’entre eux a glissé. Le plus jeune a alors tenté d’aider son camarade mais en raison du fort courant, ils se sont tous les deux retrouvés en difficulté dans l’eau.