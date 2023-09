Attaque de drones russes contre des sites industriels sur le Danube, près de la Roumanie

Selon le procureur, les forces ukrainiennes ont toutefois réussi à abattre 22 des 25 drones utilisés lors de cette attaque.

L'armée russe a de son côté indiqué avoir mené une attaque de drones contre le port de Reni, à la frontière avec la Roumanie, pays membre de l'Otan.

"Cette nuit, les forces aériennes russes ont mené une frappe groupée avec des drones sur des dépôts de carburant utilisés pour ravitailler les équipements militaires de l'armée ukrainienne dans le port de Reni", a indiqué le ministère russe de la Défense, assurant que l'objectif de la frappe avait été "atteint" et toutes les cibles touchées.

Des installations sur le Danube, notamment le port de Reni et d'Ismail, ont été déjà été ciblées par les forces russes et la Roumanie avait alors condamné ces attaques.

Après la suspension de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter en sécurité ses céréales via la mer Noire, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud ukrainien, où se trouvent des ports et autres infrastructures capitales pour ce commerce.