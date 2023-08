Pour l'UE, le coup d'État au Gabon est très différent de celui au Niger

Au contraire de la situation au Niger, l'Europe ne prévoit donc pas d'évacuer ses quelque 10.000 ressortissants au Gabon, a-t-il ajouté. "La situation est radicalement différente. Elle est calme, et nous ne voyons pas de risque de violences, aucun pays (européen) n'a manifesté de préoccupation".

Des militaires putschistes ont annoncé mercredi avoir mis "fin au régime en place" au Gabon et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, juste après l'annonce officielle de sa victoire à la présidentielle organisée samedi. "Si l'on truque des élections pour obtenir le pouvoir, c'est aussi une façon irrégulière de chercher à exercer ce pouvoir", a ajouté le Haut représentant Borrell. Riche en pétrole, le Gabon est gouverné depuis plus d'un demi-siècle par la famille Bongo.

Pour le volet africain de la réunion de Tolède, ce sont surtout les conséquences du coup d'État au Niger (Afrique de l'Ouest) qui retiendront l'attention des ministres, ainsi que la situation au Sahel. Leur homologue nigérien Hassoumi Massaoudou, représentant du gouvernement légitime du président Mohamed Bazoum détenu par la junte dans son palais, est présent en Espagne, après avoir réussi à fuir par le Nigeria.

"Nous appelons à un retour à l'ordre constitutionnel et à la libération du président Bazoum", a répété la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib. "Nous examinerons aussi comment l'Europe peut soutenir la stabilité dans la région. La Belgique et l'UE ont beaucoup investi dans la lutte contre le terrorisme, il est important de préserver ces acquis et d'éviter les effets domino", a-t-elle ajouté.

À la suite des sanctions décidées par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) contre les auteurs du coup d'État au Niger, l'UE prépare elle aussi des sanctions. Quant à soutenir une éventuelle intervention militaire africaine, "toute autre mesure doit être faire l'objet d'un examen, mais il faudrait une proposition", a répété M. Borrell, en soulignant que les problèmes africains nécessitaient des solutions apportées par les institutions africaines. À cet égard, le président de la Commission de la Cedeao, le Gambien Omar Touray, est lui aussi présent à Tolède.

L'autre grand thème de la réunion est l'Ukraine, dont le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a lui aussi fait le déplacement en personne. Les suites de la conférence de Djeddah (Arabie saoudite, début août) et les préparatifs de l'Assemblée générale des Nations unies (New York, deuxième quinzaine de septembre) sont au menu, pour examiner comment pousser le plan de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pour Josep Borrell, "la Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale, car le refus de Poutine de renouveler l'accord sur les céréales a affaibli la position de la Russie: les gens commencent à comprendre que le problème d'alimentation dans le monde n'est pas généré par nos sanctions, mais par les actions de la Russie qui empêche les exportations de céréales ukrainiennes".

Mercredi, c'étaient les ministres de la Défense de l'UE qui avaient discuté de ces thématiques à Tolède, dans leurs aspects militaires.